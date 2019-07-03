الجيش: محاولات الوفاق لتشويهنا “بائسة ومكشوفة”

نفت غرفة عمليات المنطقة الغربية استهداف الجيش الوطني لمركز مُهاجرين غير قانونيين في طرابلس، مُؤكدة في بيان لها أن حكومة الوفاق هي التي سبق وأن ثبت تورطها في استغلال المُهاجرين والزج بهم في الحرب.

وأشارت الغرفة إلى الاتهامات الدولية التي طالما لاحقت الوفاق فيما يخص أوضاع المُهاجرين في طرابلس، والانتهاكات التي مارستها تجاههم طيلة فترة الحرب من إجبارهم على تعبئة الأسلحة وحملها، وتجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية.

كما نفت كافة الأخبار التي تُروّج لها الجهات التابعة لحكومة الوفاق بأن الجيش الوطني نفذ هذه الضربة، مُبيّنة أن هذه المرة ليست الأولى التي تلجأ فيها الوفاق لأساليب الاتهامات الباطلة والتلفيق لتشويه صورة الجيش وإبعاد الشبهات عنها، والآن تُحاول التغطية على الانتهاكات التي مارستها المجموعات المسلحة التابعة لها في حق المُهاجرين وأثارت حولها موجة غضب دولية كبيرة مُؤخراً.

وشددت الغرفة على دقة الضربات الجوية التي سبق وأن نفذتها مُقاتلات الجيش الوطني على مواقع الأسلحة في طرابلس، دون تسجيل خسائر بشرية.

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