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الجيش: محاولات الوفاق لتشويهنا “بائسة ومكشوفة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت غرفة عمليات المنطقة الغربية استهداف الجيش الوطني لمركز مُهاجرين غير قانونيين في طرابلس، مُؤكدة في بيان لها أن حكومة الوفاق هي التي سبق وأن ثبت تورطها في استغلال المُهاجرين والزج بهم في الحرب.

وأشارت الغرفة إلى الاتهامات الدولية التي طالما لاحقت الوفاق فيما يخص أوضاع المُهاجرين في طرابلس، والانتهاكات التي مارستها تجاههم طيلة فترة الحرب من إجبارهم على تعبئة الأسلحة وحملها، وتجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية.

كما نفت كافة الأخبار التي تُروّج لها الجهات التابعة لحكومة الوفاق بأن الجيش الوطني نفذ هذه الضربة، مُبيّنة أن هذه المرة ليست الأولى التي تلجأ فيها الوفاق لأساليب الاتهامات الباطلة والتلفيق لتشويه صورة الجيش وإبعاد الشبهات عنها، والآن تُحاول التغطية على الانتهاكات التي مارستها المجموعات المسلحة التابعة لها في حق المُهاجرين وأثارت حولها موجة غضب دولية كبيرة مُؤخراً.

وشددت الغرفة على دقة الضربات الجوية التي سبق وأن نفذتها مُقاتلات الجيش الوطني على مواقع الأسلحة في طرابلس، دون تسجيل خسائر بشرية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ما بعرف بحكومة العمالة والسراق دعوها تفعل ما في وسعها …… لم يرغب أحد يريد رؤية وجوههم المقززة.
    قطر والباب الواطي ينتظرهم واسرائيل وكل اعداء العروبة والإسلام تستخدمكم ياعبيد الدرهم والدولار ……. إنها أموالنا التي تقاتلوننا بها ونحن وعائلاتنا نعاني شح السيولة والجوع والعوز وانتم تتوسلون للبقاء بأي ثمن على رقاب الليبيين يا ويلكم أنتم وعصباتكم الذين جمعتموهم من كل حدب وصوب……لا مكان لكم في صفحات المجد ومكانكم الزبالة وفي الآخرة جهنم وبئس المصير

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