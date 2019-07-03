قصف مركز المهاجرين في ليبيا.. الأمم المتحدة تصفه بـ"جريمة حرب" والاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق

وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الأربعاء الغارة الجوية التي استهدفت مركزا للمهاجرين قرب العاصمة الليبية طرابلس بأنها ترتقي إلى “جريمة حرب”. كما نددت فرنسا بالهجوم الذي أوقع 40 قتيلا على الأقل ودعت الأطراف المعنية إلى وقف التصعيد. من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي، “الهجوم المروع” وطالب بفتح تحقيق فوري في القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24