إدارة التخطيط بـ «عدل الوفاق» تواصل متابعة المشاريع التنموية

قامت إدارة التخطيط من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع المهندسين التابعين لها بالمنطقة الشرقية و فرع وزارة العدل بنغازي بمتابعة أعمال مشروع إضافة دور بمركز الخبرة القضائية ببنغازي ومتابعة مراحل تنفيذ هذا المشروع ومد الإدارة بالتقارير الفنية حول نسبة الانجاز التي قاربت 40% حسب ما ورد في تقرير متابعة المشروع ، ولا تزال الأعمال جارية على قدم وساق وبوتيرة جيدة .

يأتي ذلك تنفيذاً للخطة التنموية التي انتهجتها وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بتفعيل العمل القضائي بالمؤسسات العدلية التابعة لها من خلال التعاقد على عديد المشروعات التي تشرف عليها إدارة التخطيط بديوان الوزارة لتسهيل العمل القضائي وتهيئة الظروف المناسبة للعاملين من خلال صيانة المرافق الموجودة بها، وبالإشارة إلى التفويض المالي رقم 49 لسنة 2018 .

