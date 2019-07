مدير أمن بنغازي يتفقد عددا من مراكز الشرطة

قام مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بجولة تفقدية على عدد من مراكز الشرطة للإطلاع على الجهوزية والاستعداد ، هذه المره كانت جولته في مركز شرطة القوارشة للاطلاع على دورهم الأمني في تأمين وراحة المواطنين ،وأشاد سيادته بالدور الحيوي الذي لعبه منتسبي المركز خلال استجابتهم للتعامل مع الحوادث والقضايا.

بعد ذلك طالبهم بزيادة اليقضة والحرص على الانضباط بالعمل ، وقال سيادته المرحلة التي نعيشها تتطلب منا بذل المزيد من الجهد والعمل لما يخدم مصالح الوطن ويحمي مقدراته.

