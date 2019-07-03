كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد تستلم مولدا كهربائيا

بني وليد-العنوان

استلمت كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد، مولدا كهربائيا مقدم من المجلس البلدي لتغطية العجز في النيار والكهرباء، والانقطاع المستمر على أقسامها؛ من أجل استمرار العملية التعليمية وخلق كل الظروف الملائمة للطلاب.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فإن هذه الخطوة، تأتي في إطار اهتمام عميد بلدية بني وليد سالم أنوير، بالتعليم العالي، وبشريحة الطلاب داخل البلدية.

يذكر أن المجلس البلدي بني وليد، استلم عددا من المولدات الكهربائية، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بينهم.

ومن جهته، أكد عميد بلدية بني وليد، إن شريحة الطلاب هي من الشرائح التي سيوليها اهتمامه؛ وذلك للاستفادة من هذه الشريحة لخدمة المدينة وأهلها في المستقبل.

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