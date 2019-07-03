دبرز : تركيا زودت حكومة الوفاق بأسلحة دفاعية لكنها لا تتدخل في شؤون ليبيا

ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن يكون هناك تدخل تركي لمصلحة حكومة الوفاق ، متهما دول إقليمية بدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

دبرز قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء تعليقا على خطاب وجهه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للأمين العام للأمم المتحدة اتهموا فيه تركيا بالتدخل:” أتحفظ جدا على لفظ ومصطلح التدخل التركي لأن لا أساس له من الصحة إطلاقا “.