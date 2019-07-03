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دبرز : تركيا زودت حكومة الوفاق بأسلحة دفاعية لكنها لا تتدخل في شؤون ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن يكون هناك تدخل تركي لمصلحة حكومة الوفاق ، متهما دول إقليمية بدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

دبرز قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء تعليقا على خطاب وجهه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للأمين العام للأمم المتحدة اتهموا فيه تركيا بالتدخل:” أتحفظ جدا على لفظ ومصطلح التدخل التركي لأن لا أساس له من الصحة إطلاقا “.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى وجود تدخل من قبل بعض الدول الإقليمية وهذا ورد في تقرير الخبراء الصادر عن الأمم المتحدة، على حد تعبيره.

وأضاف :”كون تركيا زودت حكومة الوفاق الشرعية بأسلحة دفاعية هذا لا ينكره أحد، أما حكاية التدخل هذه مرفوضة شكلا ومضمونا وعلى جميع المستويات ولا أساس لها من الصحة”.

واعتبر عضو مجلس الدولة أن مجلس النواب في طبرق :أصبح تابعا لـ”حفتر” ومسلوب الإرادة ولا يمتلك أمره على حد زعمه .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • انت حمار يا حمار اذا كان سيدك اردوغان اعترف رسميا بهذا التدخل واسماء الاتراك وهوياتهم موثقة وتم تدمير بعض طائراتهم التى تهاجم منازل المواطنين المدنيين وسياراتهم وتقتل عدد منهم فباى صفة يتدخل الاتراك لدعم مليشيات ارهابية وهى ليست من دول الجوار التى من حقها التعاون مع الجيش الوطنى المكلف من مجلس نواب الشعب بالقضاء على الارهاب ومن يدعم الارهاب فهو عدو للشعب الليبى ومن يدعم الجيش الوطنى فهو يريد الاستقرار لليبيا فهل احتلت مصر شبرا واحد من ارض ليبيا مثلما فعل اردوغان فى العراق وسوريا وداعما لمليشيات تقاتل الجبوش الوطنية اليس نظام الاسد معترف به دوليا فلما يساعد مليشات تحاربه وهل يقبل ان تساعد اى دولو مليشيات حزب العمال التى تقاتل الجيش التركى واردوغان فقد عقله بعد ان خسر انقرة واسطنبول لدرجة انه وصف كل الاحزاب المنافسة له وكل من انتخبها بانهم ارهابيين هو معذور بعد خازوق اسطنبول فى دبره واخر فى دبره واخر فى دبر من بنعلى يلدرم ودبرز جمع دبر بفكر بدبره لا بعقله لهذا نرى هذا الهزيان

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