عبر السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز، عن صدمته إزاء الهجوم الذي استهدف مركزا لايواء المهاجرين بتاجوراء.

وقال رينولدز في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “مصدوم من خبر الهجوم على مركز التوقيف. التصعيد سوف يزيد ببساطة في تدمير ليبيا”.

ودعا رينولدز ، ” كل الأطراف لوقف الاقتتال والبدء في الحوار، مطالبا ” بالإغلاق الفوري لمراكز التوقيف القريبة من الجبهة وكذلك إخراج جميع المدنيين، بمن فيهم المهاجرين، إلى أماكن آمنة”.

The post بعد قصف مركز تاجوراء..السفير البريطاني: التصعيد سيزيد من تدمير ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية