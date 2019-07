العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي في قصف مركز للمهاجرين بتاجوراء

أعربت منظمة العفو الدولية عن صدمتها، لمقتل العشرات جراء قصف جوي على مركز للمهاجرين بتاجوراء بالعاصمة طرابلس، مطالبة بتحقيق دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، ” إن الأنباء المتداولة عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين واللاجئين جراء غارة جوية على مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء بطرابلس هي صادمة جداً وتستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين. يتوجب على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين”

