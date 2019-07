المتوسط:

كشفت وكالة فرانس برس عن عقد جلسة طارئة ل‏مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لبحث الأزمة الليبية.

ويناقش المجلس أسباب استهداف مركز الإيواء بتاجوراء والذي نتج عنه مقتل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين.

