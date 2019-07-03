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اللواء السابع: نستعد لاجتياح طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو الغرفة الأمنية للواء السابع التابعة للجيش الوطني مصعب زقلوط في تصريحات صحفية إن قوات الجيش تستعد لدخول العاصمة طرابلس وإن العمل يجري لإتمام الاستعدادات اللازمة لذلك، مضيفا أن الاجتياح سيكون كاسحا ضد مواقع الجماعات المسلحة في العاصمة.

وأشار زقلوط إلى اشتداد الضربات الجوية لسلاح الجو ضد مواقع المجموعات المسلحة خاصة بعد إطلاق عملية “عاقبة الغدر”، وأن الضربات الجوية كانت قوية حيث استهدفت مقرات المجموعات المسحلة من محور وادي الربيع لمحور خلة الفرجان ومواقع أخرى جنوبي طرابلس.

كما اعتبر زقلوط أن سقوط أي مدينة في يد المجموعات المسلحة لن يؤثر في هدف القوات المسلحة وهو “تحرير طرابلس”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انت إن كنت راجل من الرجال تعال ادخل العاصمة طرابلس. وطرابلس لن تدخلها بالكلام والإعلانات الرنانة تره قرب شويه من الهضبة وتوا تشوف الدق والهبك

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