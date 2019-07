السراج يجتمع مع نائب رئيس المجلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس مع السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس.

وبحث الاجتماع تقرير عن الوضع العام في العاصمة وما حولها، من مختلف النواحي العسكرية والأمنية والمعيشية، كما تم بحث تداعيات جريمة القصف الجوي لمركز إيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء.

و تطرق الاجتماع إلى الموقف الدولي تجاه العدوان على العاصمة، ونتائج الجهود المبذولة لإيصال حقائق العدوان وجرائمه إلى المؤسسات والتجمعات السياسية حول العالم.

