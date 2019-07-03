“تعليم الوفاق” تبحث إنجاح امتحانات الثانوية

عقد وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الجامعات الليبية لمناقشة العديد من البنود التي تخص قطاع التعليم وعلى رأسها الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في قاعات الجامعات.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع تناول إيجابيات تجربة السنة الماضية ونتائجها في إضفاء صبغة الجودة على شهادة الثانوية الليبية، وإنصاف الطلبة الليبيين من خلال ضبط عملية الامتحانات، وأهمية استمرار هذه العملية.

وتطرق النقاش إلى توفير كل السبل وأخذ التدابير اللازمة لإجراء الامتحانات على غرار العام الماضي ضماناً لنجاحها مع مراعاة ظروف الطلبة الذين نزحوا من مناطق الاشتباكات.

كما تمت مناقشة آلية صرف مقابل الساعات التدريسية الإضافية لأعضاء هيئة التدريس، والمرتبات المتأخرة للمعيدين إلى جانب أوضاع الطلبة الوافدين (الأجانب).

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