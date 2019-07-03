حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث التصعيد العسكري الذي يشنه الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر في جنوب العاصمة طرابلس.
القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي في تصريحات لوكالة سبوتنيك: “وجهنا رسالة لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بخصوص التصعيد الخطير، وقصف الطيران غير المعهود — الذي يعتقد أنه أجنبي- في جنوب طرابلس”.
وعن مضمون الرسالة، قال المتحدث باسم الخارجية: “تطالب الرسالة بالتحقيق الفوري في القصف والعدوان على طرابلس، وإنشاء لجنة تقصي حقائق، كذلك التحقيق في جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، والأزمة الليبية بشكل عام”، موضحا: “لم نتلق ردا بعد من مجلس الأمن، لكن بالتأكيد هناك مشاورات بين الدول في المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية”.
وتابع المتحدث باسم الخارجية: “خاطبنا كذلك منظمات حقوقية بضرورة سرعة التحقيق، وتوثيق جريمة قصف مركز تاجوراء، لتقديم مرتكبيها للعدالة، ورحبنا بدعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق شامل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.
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