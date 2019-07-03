(بالفيديو) مشروع طريق “أمساعد – رأس أجدير” على طاولة رئيس الحكومة

قرنادة-العنوان

تدارس رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء، مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس أجدير” الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية، المهندس علي ميلاد، والأستاذ إدريس محمد.

وبحث الثني مع جهاز تنفيذ مشروع الطريق البديل “أمساعد – رأس أجدير” والمتمثلة في اللجنة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008 ميلادي مع الدولة الليبية.

وقام أعضاء اللجنة من الجانب الليبي بالشرح المستفيض والمفصل على المشروع بالكامل، فيما أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة مواصلة هذا المشروع والمزمع البدء فيه من الجهة الشرقية “أمساعد – المرج” كقاطع أول بطول 434 كيلو متر.

وأبدى الثني استعداده لتذليل كافة الصعاب، مرحبا بالبدء في هذه المرحلة.

الطريق البديل ( امساعد – راس جدير ) على طاولة رئيس مجلس الوزراء

مشروع الطريق البديل ( امساعد – راس جدير ) الاستراتيجي على طاولة رئيس الحكومة المؤقتة تدارس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء مشروع الطريق البديل ( امساعد – راس جدير ) الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع عقده مع السادة أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية، المهندس علي ميلاد، والأستاذ ادريس محمد. وبحث دولة الرئيس مع جهاز تنفيذ مشروع الطريق البديل ( امساعد – راس اجدير ) والمتمثلة في اللجنة الليبية الإيطالية الموقعة في العام 2008 ميلادي مع الدولة الليبية.و قام أعضاء اللجنة من الجانب الليبي بالشرح المستفيض و المفصل على المشروع بالكامل، فيما أصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة مواصلة هذا المشروع و المزمع البدء فيه من الجهة الشرقية ( امساعد – المرج ) كقاطع أول بطول 434 كيلو متر. وأبدى دولته استعداده لتذليل كافة الصعاب، مرحبا بالبدء في هذه المرحلة.

Posted by ‎الحكومة الليبية المؤقتة – Libyan Interim Government‎ on Wednesday, July 3, 2019

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