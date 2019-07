المتوسط:

أكدت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن سقوط ‏قتيلين و4 جرحى بينهم أطفال في منطقة سيدي السايح بجنوب طرابلس.

وأضافت القناة، في نبأ عاجل، أن ” ميليشيات طرابلس شنت غارة جوية على منطقة سيدي السايح جنوبي طرابلس”.

