الثني يبحث مع تسييري الكفرة احتياجات المدينة

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، في مقر رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة، مع رئيس المجلس التسييري الكفرة عبد الرحمن عقوب، ورئيس مجلس الحكماء والشورى بالمدينة محمد بوحليقة، بحضور وزير التعليم فوزي عبد الرحيم.

الاجتماع نوقشت خلاله العديد من المختنقات والاحتياجات التي تخص بلدية الكفرة، حيث أبدى رئيس الحكومة موافقته على عدد من المشروعات العاجلة والتي سيتم التعاقد فيها مع مجلس الوزراء مباشرة، مع تحديد فترة الانتهاء منها خلال أربعة أشهر كحد أقصى، والتي تشمل مشروعات في مجال المياه والكهرباء والطرق.

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