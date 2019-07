بعد قصف مركز تاجوراء .. الدولية للهجرة تطالب بإنهاء الاحتجاز التعسفي

أدانت المنظمة الدولية للهجرة بشدة الغارة الجوية التي أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات المهاجرين في مركز احتجاز بتاجوراء.

وطالبت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بإنهاء الاحتجاز التعسفي.

وأدت غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 80 آخرين. وعقب الغارة، أدانت حكومة الوفاق العملية واتهمت الجيش بتنفيذها، فيما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” إزاء الوضع في ليبيا.

