رئيس الحكومة المؤقتة يتابع مشروع طريق امساعد – راس جدير الاستراتيجي

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم على مشروع الطريق البديل امساعد – راس جدير الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة الليبية الإيطالية، علي ميلاد، وإدريس محمد.

وخلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة شرحا مفصلا عن المشروع بالكامل، فيما أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة مواصلة هذا المشروع المزمع البدء فيه من الجهة الشرقية امساعد – المرج كقاطع أول، بطول 434 كيلومترا، مرحبا بالبدء في هذه المرحلة.

كما أبدى رئيس الحكومة المؤقتة استعداده لتذليل كافة الصعاب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

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