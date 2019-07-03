الشيباني: المستشفيات والمصانع بمصراته تقوم بممارسات كيدية وتتعمد رمي المخلفات في تاورغاء

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على أن المخلفات الصناعية والمستشفيات والصرف الصحي تم إلقاؤها في تاورغاء بالفترة مابين 2011 إلى 2017، مشيراً إلى أنه بعد عودة أهالي المدينة لها بناء على إتفاق مصراتة_ تاورغاء بدأت الشكاوى تنهال نتيجة وجود المخلفات بشكل ملحوظ .

الشيباني لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن النشطاء والمسؤولين والمهتمين بهذا الأمر تواصلوا مع المجلس البلدي مصراتة أو السلطات المحلية الموجودة بالمدينة.

وكشف عن عزمهم البدء في إنشاء مكب جديد في تاورغاء لإستعماله من قبل مصراتة، مناشداً السلطات المحلية بمصراته وحكومة الوفاق بالضرب بيد من حديد لكل من يعتدي على أهالي تاورغاء والبيئة.

ويرى أن السلطات المحلية والمسؤولة بمصراتة غير قادرة على إتخاذ أي إجراء لذلك يجب إجراء تحقيق لمعرفة إن كان لدى السلطات المحلية والمجلس البلدي والعقلاء بالمدينة علم بما يحدث أم أنهم حاولوا إقناع مرتكبي هذا الإعتداء وفشلوا في ذلك.

الشيباني قال إن تاورغاء موجودة في نطاق حكومة الوفاق المسؤولة عن مايحدث كما يجب على وزارة الصحة تشكيل لجنة للتحقيق والكشف عن المسؤولين ومنعهم من إلقاء المخلفات بمدينة تاورغاء، داعياً الحكومة المؤقتة ومجلس النوب إلى القيام بالدور المطلوب منهم وإتخاذ أي إجراء لحل هذه المسألة.

وثمّن جهود نشطاء تاورغاء الذين قاموا بعرض القضية على صفحات التواصل الإجتماعي وعقد العديد من الندوات للتنديد بخطر مكبات النفايات التي تقضي على مستقبل المدنية من الناحية البيئية والصحية.

وقال إن محمد حنيش عضو مجلس النواب عن مصراته كان له دور كبير في المصالحة وإقناع الأطراف المتشددة بعودة أهالي تاورغاء وقد تكون ظروف معينة تمنعه من الحديث عن هذه القضية في الإعلام خاصة مع ما تعانيه المدينة من سطوة الجماعات المسلحة ومن جماعة الإخوان والقاعدة، معتبراً أن الصوت الوطني بمصراته مبتور وغير قادر على البوح والحديث بصوت مرتفع.

واضاف :” شخصياً قد تواصلت معه وقال أنه لا يمكن أن يرضى لأهل تاورغاء التعرض لمثل هذه الممارسات ووعدني أنه سيتواصل مع المجلس البدي مصراته وعندما تواصل مع المجلس أبلغني أنها أمور شخصية وأنا لم أعد أتواصل معه لأني علم بأن إتصالي به في هذا الموضوع قد يسبب حرج له”.

وعن إتفاق مصراتة_ تاورغاء يرى أن أهالي المدينة من أعيان و مجلس بلدي ومنظمات مجتمع مدني والأمم المتحدة يعتبرون أن الإتفاق لا يرتقي إلى أبسط مستويات العدالة وحقوق الإنسان، مبيناً أنه بالرغم من ذلك أهالي المدينة راضيين بأقل قدر من تطبيق هذا الاتفاق.

وأبدى إستيائهم من حكومة الوفاق لأنها لم تفي بوعودها فيما يتعلق بجبر الضرر مع العلم أن المواطنين يعانون من إنتشار الامراض وتضرر المنطقة.

الشيباني بيّن أن بحسب المتابعة من كل الأطراف هناك ما يثبت أن المستشفيات والمصانع في مصراته تقوم بهذه الممارسات الخاطئة وترمي المخلفات داخل تاورغاء، معرباً عن أمله بتوقف هذه الممارسات الكيدية والمتعمدة.

وذكر أنهم سيلجؤون للقضاء من خلال تشكيل لجنة لحصر الأضرار لمحاسبة مرتكبي هذه الممارسات بعد إستنفاذ جميع المحاولات الودية معهم فمن حق اهالي تاورغاء حماية مدينتهم وأرضهم و أجيالهم، مؤكداً أن هذه القضية تخص كل الليبيين ليس فقط تاورغاء بإعتبارها منطقة عبور للتجار وغيرهم.

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