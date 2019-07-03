السيسي وسيناتور أمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة-العنوان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور “ليندسي جراهام”، اليوم الأربعاء القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أوضح أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تسوية الأزمات الذي تشهدها المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعي لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية.

وأكد الرئيس في ذلك الإطار ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوى العالم وفق إطار راسخ قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتنمية من أجل الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أعرب السيناتور “ليندسي جراهام” عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيراً إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر والتعايش السلمي.

حضر اللقاء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد “توماس جولدبرجر” القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

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