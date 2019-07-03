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“أملاك الدولة” تدرس إنشاء ميناء في زليتن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس مصلحة أملاك الدولة اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي الخاصة بإنجاز عدد من المشروعات ومتابعتها والإشراف عليها.

وبحسب ما ورد في الحساب الرسمي للمصلحة، فقد نوقش في الاجتماع إنشاء ميناء تجاري في مدينة زليتن يشرف عليه المجلس البلدي، إضافة إلى منطقة صناعية في جنوب المدينة تشرف عليها هيئة المناطق الصناعية.

كما نوقش في الاجتماع الذي عقد في مقر المصلحة الثلاثاء، طلب استثناء نزع ملكية من أحد المواقع في منطقة سيدي السائح، ولم توضح المصلحة طبيعته وما إذا كان عقار بناية أو قطعة أرض.

واتخذت اللجنة قرارا ينص على نزع الملكية على موقع بئر وادي الارجام في مدينة بنغازي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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