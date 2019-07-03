كرموس: يجب عدم التعرض للعاملين أو الشركات التركية الموجودة في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إنه لا وجود لشركات تركية كبرى تعمل حالياً في ليبيا .

كرموس أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء أن جميع التعاقدات والأعمال الكبرى توقفت منذ أحداث 2011 ، مشيراً إلى أن العمالة التركية موجودة في طرابلس في ظل انتشار المطاعم التركية بكثرة وكذلك بعض الشركات الخاصة التي لا تمثل أي تواجد ملحوظ.

وشدد كرموس على ضرورة عدم التعرض للعاملين أو الشركات التركية الموجودة في ليبيا وخلط الخلافات بين الدول بالمصالح الاقتصادية ، لافتاً إلى أن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث لما لها من أثار كارثية على اقتصاد المواطنين الذين لا علاقة لهم بالخلافات القائمة.

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