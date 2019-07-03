وزير الدفاع التونسي: حل الأزمة الليبية يتم بتوحيد قوات الأمن والجيش في صف واحد

ليبيا – بحث وزير الدفاع التونسي عبد الكريم زبيدي أمس الثلاثاء مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي إينزو فيتشياريلي الوضع في ليبيا.

وزير الدفاع التونسي أكد بحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية على أن بلاده تقف على نفس المسافة من الأطراف المتنازعة وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحلّ الأزمة الليبية بالإضافة إلى أهمية توحيد قوات الأمن والجيش في صف واحد بإعتباره الضامن لكل الاستحقاقات المنتظرة وعودة الأمن بليبيا وإستقرارها.

ومن جهته، أكد رئيس أركان الدفاع الإيطالي أن بلاده تواصل دعم تونس وتتفاعل مع تحدياتها التنموية والأمنية وأن إيطاليا لها نفس الرؤى بخصوص الوضع في المنطقة وعلى وجه الخصوص ما يحدث في ليبيا،مشيرا إلى أن الحوار بين الفرقاء الليبيين ووقف إطلاق النار الفوري هما السبيلين الكفيلين بعودة الأمن بهذا البلد الصديق وإستقرار.

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