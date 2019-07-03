باشآغا يطالب أعضاء مديرية أمن غريان الإلتحاق العاجل والفوري بأعمالهم ويتوعد المتخلفين

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في خطاباً موجه إلى مدير وأعضاء مديرية أمن غريان من “ضباط ، ضباط صف وأفراد، موظفين” الإلتحاق العاجل والفوري بأعمالهم عقب ما وصفه بـ”تحرير”مدينة غريان من ما أسماهم بـ”القوات الغازية” وما خلفه من فراغ أمني داخل المدينة.

باشاآغا دعا في خطابه والذي أطلعت المرصد على نسخة منه مدير أمن غريان بإحالة أسماء الأعضاء المتغيبين لإدارة الشؤون الإدارية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح باشاآغا في خطابه أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات وزارة الداخلية بموجب الكتاب رقم “3240” الصادر بتاريخ الرابع من أبريل الماضي بشأن رفع حالة الإستعداد والنفير العام.

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