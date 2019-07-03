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المسماري: نأمل بفتح تحقيق دولي حول هجوم تاجوراء بالتشاور مع الجيش الليبي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

المسماري: نأمل بفتح تحقيق دولي حول هجوم تاجوراء بالتشاور مع الجيش الليبي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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