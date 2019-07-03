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سالفيني يتهم الجيش بقصف مركز الإيواء

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، الجيش الوطني بالوقوف وراء القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء بقصف جوي وخلّف أكثر من 40 قتيلا وأكثر من 130 جريحا.

وقال سالفيني في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، الأربعاء، إن هذا الفعل “إجرامي” مثل استهداف المنشآت المدنية والمطارات والمستشفيات، مضيفا أن المسؤولية يتحملها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

ودعا سالفيني فرنسا إلى الكف عن دعم “شخص يقصف أهدافا مدنية” من أجل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية والتجارية في ليبيا.

وطالب الوزير الإيطالي المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق كونها معترف بها من الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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