فرنسا تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد والمعارك بعد قصف مركز تاجوراء

أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للغارة الجوية التي استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «إثر هذه المأساة، تدعو فرنسا مجددا الأطراف إلى وقف التصعيد فورا ووقف المعارك».

وأدت غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 80 آخرين. وعقب الغارة، أدانت حكومة الوفاق العملية واتهمت الجيش بتنفيذها، فيما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” إزاء الوضع في ليبيا.

