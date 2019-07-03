المؤقتة تأذن بإنشاء مدارس واستكمال وصيانة مرافق هامة ببني وليد

بني وليد-العنوان

أذن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، بصيانة المجمع الإداري ببني وليد وصيانة بعض المرافق الإدارية والصحية ومعالجة مياه الصرف الصحي وحفر آبار للمياه وصيانة وإنشاء بعض المدارس إضافة إلى استكمال وتجهيز مطار المدينة.

وبحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات بلدية بني وليد، وذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد المهندس بشير عجاج، وعضو المجلس التسييري خيري بن دله.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بالمؤقتة أكد أعضاء المجلس التسييري للبلدي استنكارهم لما حدث في مدينة غريان من جرائم بشعة.

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