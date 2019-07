المتوسط:

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن “التفجير الذي استهدف مقر مركز الإيواء في تاجوراء وقع بعد 17 دقيقة من غارات دقيقة نفذها الجيش لمواقع المليشيات”.

وأكمل المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم ، نطالب بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم المجموعات المسلحة في ليبيا”.

ودعا المسماري مجلس الأمن بفتح تحقيق في قصف مدنيين بينهم أطفال بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس

كما طالب المسماري مجلس الأمن بفتح تحقيق بالتعاون مع القيادة العامة في جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

The post المسماري: نطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق بالتعاون مع الجيش في جريمة “مركز تاجوراء” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية