ليبيا: إدانة دولية لغارة جوية

إستهداف مركز لإيواء المهاجرين في تاجورا في شرق العاصمة الليبية طرابلس بغارة جوية. حكومة الوفاق وصفت العملية بجريمة والمبعوث الأممي غسان سلامة يقول أن ما حصل من شأنه أن يرتقى إلى جريمة حرب. أكثر من أربعين قتيلا وثمانين جريحا وتبادل تهم بين حكومة السراج وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.يناقش هذا الموضوع من طرابلس أسامة علي، الناطق الرسمي باسم الإسعاف والطوارئ.

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