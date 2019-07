“خارجية الوفاق” تطالب الاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق حول حادث مركز إيواء تاجوراء

المتوسط:

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق القصف الجوي على مركز الإيواء للمهاجرين غير الشرعيين ببلدية تاجوراء ليل الأربعاء متهمة قوات الجيش بمسئولية الحادث.

ودعت الوزارة، الاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة.

كما حثت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن ومنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية للعمل على توثيق هذه الجريمة وإجراء تحقيق عاجل وفوري لمعرفة هوية الطيران الذي قام بقصف المركز.

