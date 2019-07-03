دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلديتي سرت والجفرة مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرتين

قرنادة 03 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني احتياجات بلديتي سرت والجفرة

وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء للسادة أعضاء مجلس النواب عن الدائرتين.

وعقد دولته خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة اجتماعا مع سيادة عضو مجلس النواب عن بلدية سرت السيد حسن الزرقة، و سيادة عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة السيد إسماعيل الشريف.

وأطلع السادة أعضاء مجلس النواب دولة الرئيس في صورة المختنقات والاحتياجات للبلديتين.

وناقش دولة الرئيس مع السادة أعضاء المجلس كيفية توفير احتياجات البلديتين وآليات حلحلة العراقيل التي تواجه سير عملهما.

ووضع دولة الرئيس السادة أعضاء مجلس النواب في صورة سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في البلديتين و العوائق التي تواجه سير عملها وكيفية حلحلتها لضمان سير عمل هذه المشاريع على أكمل وجه. (وال – قرنادة) ع ع

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