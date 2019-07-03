المسماري: قصف مركز إيواء تاجوراء جاء بعد ضرباتنا لمواقع المليشيات

طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، مجلس الأمن بفتح تحقيق مشترك مع القيادة العامة، في حادثة استهداف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، والجرائم الأخرى التي ارتكبتها المليشيات ولم يتم توثيقها من قبل مجلس الأمن، ومن بينها جريمتا غريان وسيدي السايح.

وأضاف المسماري في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن ضربات سلاح الجو كانت دقيقة جدا، كاشفا عن أن مركز إيواء تاجوراء تعرض للاستهداف بعد سبعة عشر دقيقة من الضربات التي وجهها سلاح الجو لمواقع تستخدمها المليشيات في تخزين الذخائر والأسلحة في المنطقة.

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