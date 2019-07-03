دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية بن وليد

قرنادة 03 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات بلدية بن وليد، وذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد المهندس بشير عجاج، وعضو المجلس التسييري خيري بن دله.

وأكد أعضاء المجلس التسييري للبلدي استنكارهم لما حدث في مدينة غريان من جرائم بشعة.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بحلحلة المشاكل التي تعاني منها المدينة،مانحا الإذن بصيانة المجمع الإداري بن وليد وصيانة بعض المرافق الإدارية والصحية و معالجة مياه الصرف الصحي وحفر آبار للمياه وصيانة وإنشاء بعض المدارس إضافة إلى استكمال وتجهيز مطار بن وليد. (وال – قرنادة) ع ع

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