الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في هجوم طال مهاجرين في طرابلس

أعربت ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ومفوضون بالاتحاد، اليوم عن قلقهم حيال الوضع الذي وصفوه بالسيئ والهش للمهاجرين غير القانونيين في ليبيا، وذلك عقب الهجوم المأساوي على مركز احتجاز في طرابلس.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري للكشف عن مرتكب هذا الهجوم ومحاسبته، مؤكدا سعيه إلى إجلاء المهاجرين من مراكز الاحتجاز الموجودة بالقرب من خطوط المواجهة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل تقديم دعمه للأمم المتحدة، والممثل الخاص، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

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