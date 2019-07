تعليقا على قصف مركز إيواء تاجوراء.. “كونتي”: الحل السياسي هو المسار الوحيد

المتوسط:

أدان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء، القصف الذي طال مركزاً لإيواء المهاجرين في تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن العشرات من القتلى، مشدداً على أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية.

وكتب كونتي في تغريدة على موقع (تويتر) “نستهجن الهجوم الصادم والمأساوي على مركز احتجاز في طرابلس. لقد طالبنا مرارًا بوقف الأعمال العدائية ونعيد التأكيد على أن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي”.

