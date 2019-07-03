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تعليقا على قصف مركز إيواء تاجوراء.. “كونتي”: الحل السياسي هو المسار الوحيد

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أدان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء، القصف الذي طال مركزاً لإيواء المهاجرين في تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، الذي أسفر عن العشرات من القتلى، مشدداً على أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية.

وكتب كونتي في تغريدة على موقع (تويتر)  “نستهجن الهجوم الصادم والمأساوي على مركز احتجاز في طرابلس. لقد طالبنا مرارًا بوقف الأعمال العدائية ونعيد التأكيد على أن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • كونتي جيش ليبيا حيقضي عالمليشيات عاجلا أم آجلا ، لا يوجد شيء اسمه نتوقف للحوار ، في حلين فقط ، تسليم سلاح المليشيات ، أو دق وسحق حتى ميتين سنة عادي ..
    الترجمة:
    L’esercito di Conte Libia trascorrerà le milizie prima o poi, non c’è niente come fermare il dialogo, ci sono solo due soluzioni, consegnare le armi delle milizie, o combattere e distruggere anche se dura 200 anni normali ..

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