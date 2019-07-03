دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع احتياجات بلدية وادي زمزم مع عضو مجلس النواب عن البلدية

قرنادة 03 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة احتياجات بلدية وادي زمزم مع سيادة عضو مجلس النواب عن البلدية السيد بوبكر الغزالي.

وناقش دولته مع سيادة النائب ميزانية بلدية وادي زمزم، حيث وافق دولته على اعتمادها و أصدر تعليماته بصرفها في الأيام القليلة القادمة.

كما ناقش دولته آليات الشروع في صيانة و إنشاء بعض الطرق في البلدية و إنشاء و صيانة بعض المباني الإدارية بالبلدية، حيث وافق دولته عليها و تم إحالتها إلى إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات جهاز النظافة و توفير عدد من الآليات لضمان سير عملهم على أكمل وجه. (وال – قرنادة) ع ع

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