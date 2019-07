إيطاليا تحشد دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد تجاه قصف مركز إيواء تاجوراء

المتوسط:

كشفت وكالة آكي الإيطالية نقلا عن مصادر دبلوماسية ، أن إيطاليا اقترحت على الاتحاد الأوروبي، بناءً على تعليمات وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، تسريع اتخاذ موقف موحد وصارم للدول الأعضاء الـ28 من شأنه أن يدعم فتح تحقيق أممي حول القصف الذي طال مركزاً لإيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء، بالعاصمة الليبية طرابلس.

وسبق ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي في بيان، عن انضمامه إلى “دعوة الأمم المتحدة بوجوب إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المسئولين عنه إلى العدالة”.

