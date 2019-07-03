النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من موسكو يؤكد على شرعية حرب القوات المسلحة ضد الإرهاب ويطالب برفع حضر التسليح

موسكو 03 يوليو 2019 (وال) – ألقى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” الكلمة الرسمية لليبيا في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية المنعقد بالعاصمة الروسية ” موسكو ” بمشاركة 147 دولة وعدد من المنظمات البرلمانية الدولية.

حومه أكد على ما قام به مجلس النواب الليبي منذ انطلاق أعماله في العام 2014.م بمدينة طبرق وإعلانه الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية كــ “داعش” و”القاعدة” و”أنصار الشريعة” وغيرها والتي تنتشر في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني وتكليف مجلس النواب للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لبسط الأمن وتطهير البلاد من التطرف والإرهاب والخارجين عن القانون .

وأكد معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأن تحرك الجيش الوطني لتحرير طرابلس جاء بناء على طلب أهل العاصمة أنفسهم لتخليصهم من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة وعصابات الإجرام وعصابات تهريب البشر والمخدرات مؤكداً على وجود إرهابيين مطلوبين دولياً تستعين بهم حكومة السراج في حربه ضد الجيش الوطني، وطالب معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه بضرورة رفع حضر التسليح عن الجيش الوطني.

ونوه إلى عدم شرعية حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الذي تشترط بنوده تضمينه بالإعلان الدستوري بالإضافة إلى عدم نيل حكومة الوفاق الثقة من مجلس النواب الليبي ناهيك عن انتهاء المدة الزمنية للاتفاق السياسي.

واختتم معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمته بضرورة إصدار بيان صارم يؤكد على شرعية المجالس النيابية واحترام قراراتها وفق لما ورد بكلمات ممثلي المجالس النيابية المشاركة بالمنتدى.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي يشارك في أعمال المنتدى الثاني للتنمية البرلمانية بوفد يترأسه معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” والذي يستضيفه مجلس الدوما الروسي بالعاصمة الروسية موسكو. (وال – موسكو) ع ع

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