أعلن مطار معيتيقة الدولي توقف الملاحة الجوية اليوم الأربعاء.

وأكدت إدارة المطار أن سبب توقف الملاحة هو تعرض المطار لقصف .

