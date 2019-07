السويد تدعو إلى الحل السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات

المتوسط:

التقى القائم بأعمال السفير الليبي في السويد، محمد يوسف الزياني، مع سفيرة السويد في ليبيا، آنا بلوك مازوير.

وأكدت سفيرة السويد في ليبيا، آنا بلوك مازوير دعمها للمسار السياسي والمضي قدماً حول الاتفاق على حل سلمي وديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت مازوير، أن بلادها تدعم العمل على دعم العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو المزيد من التعاون المنشود وخلق شراكات إستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.

