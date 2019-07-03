المسماري يطالب مجلس الأمن بالتحقيق في “حادثة تاجوراء”

طالب الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن بفتح تحقيق بالتعاون مع القيادة العامة في جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء.

وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، “نطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق في قصف مدنيين بينهم أطفال بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس”.

وأكد المسماري أن الجيش الوطني يستهدف “مواقع مشروعة” تتبع الجماعات المسلحة في طرابلس.

واستهدف قصف جوي، فجر الثلاثاء، مركز إيواء النازحين في تاجوراء، ما أدى إلى مقتل نحو 44 لاجئا ومهاجرا وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين.

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