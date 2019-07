سياسي يحمل باشاغا والسراج مسؤولية مجزرة غريان ويتهم سلامة بالتستر عليهما

خاص المتوسط/ حنان منير

أعرب المحلل السياسي، حاتم الكليم، عن أدانته الشديدة لمجزرة غريان وقتل من وصفهم بمليشيات الوفاق الإرهابية جرحى الجيش داخل مستشفى غريان.

واستنكر الكليم، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، ” صمت المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، واصفا إياه بـ ” المعارض للجيش”، قائلا ” صمت البعثة الأممية لدى ليبيا، وعلى رأسها غسان سلامة حيال هذه الجريمة النكراء ليس له معنى إلا دعم المجرمين وتستره على جرائمهم وتكتمه على فظائعهم”

وحمل الكليم، المسؤولية لوزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ورئيس الوزراء، فائز السراج، مشيرا إلى زيارة باشاغا للمستشفى بعد قتل الجنود فيها بيومين.

وطالب الكليم، جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، للتدخل والتحقيق في الواقعة.

واعتبر الكليم أن هذا العمل ” يعد جريمة نكراء ترفضه كل الأعراف والمعاهدات الإنسانية، وتنكره جميع المواثيق الحربية التي تجرم الجرحى والأسرى”.

ودعا الكليم، كافة المواطنين إلى التوحد في محاربة هذه الفئات الضالة المتغولة، الممعنة في إذلال أبناء الشعب ونهب خيراته وتدمير مقدراته، وكذلك العمل الجاد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.

وشدد الكليم على أن “هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة، لن تثني عزيمة الشعب والحكومة والجيش عن المضي قدما لتطهير كل شبر يدنسه هؤلاء الخونة والأوغاد ومن هم على شاكلتهم”. على حد قوله

وانتقدت الكليم استمرار خطاب التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجريم وتخوين أخوة ليبيين، معربة عن قلقه من تصاعد الأحداث، مشيرا إلى أن “هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام”.

وأشار الكليم، إلى أنهم ” يتفاخرون بخيانتهم لدماء أبنائنا على قنواتهم الإرهابية .. اعترافات مهمة وأدلة دامغة لا تحتاج للبحث والتحري عن ما حدث في مجزرة غريان”

وختم الكليم تصريحه، قائلا ” ما فعلتموه في مستشفى غريان هو نفس الجريمة التي فعلتموها في عام 2011 وهي زهق أرواح الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة”.

