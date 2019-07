المتوسط:

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء قصف معسكر المهاجرين شرقي طرابلس ، الذي راح ضحيته 40 قتيلا، ودعت لفتح تحقيق دولي واصفة الواقعة بأنها جريمة ضد الإنسانية.

وقال بيان للخارجية التركية، على لسان الناطق باسم الوزارة حامي أقصوي “الهجوم على مركز المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء قرب طرابلس، الذي خلف العشرات من القتلى الأبرياء، هو جريمة ضد الإنسانية”.

وتابعت الوزارة “ينبغي فتح تحقيق دولي فوري لتحديد المسؤول، وننتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك في أقرب فرصة”.

The post تركيا تدعو لفتح تحقيق دولي حول قصف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية