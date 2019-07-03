الجيش: تدمير غرفة التحكم بالطائرات المسيرة بـ”معيتيقة”

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، أن سلاح الجو دمّر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة.

بدوره أعلن مطار معيتيقة، توقف الملاحة الجوية لنحو ساعتين بعد تعرضه للقصف الجوي، قبل أن تستأنف الرحلات من جديد.

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها مطار معيتيقة لقصف يؤدي إلى توقف الملاحة الجوية، خلال الأسبوعين الأخيرين.

فقد تم تعليق الملاحة يوم 21 يونيو الماضي إثر سقوط 3 قذائف هاون، ويوم 24 من الشهر ذاته نتيجة سقوط قذيفة بالتزامن مع قرب هبوط إحدى الطائرات، والأحد الماضي عندما أعلن الجيش الوطني تدمير طائرة مسيرة تركية بمهبط القسم العسكري في المطار.

ويتهم الجيش الوطني قوات حكومة الوفاق باستخدام مرافق المطار لأغراض عسكرية.