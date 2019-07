المتوسط:

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش عن توجيه ضربة جوية وإصابة مباشرة أدت إلى تدمير غرفة التحكم في الطائرات التركية المسيّرة.

وكان مطار معيتيقة الدولي قد أعلن عن توقف الملاحة الجوية بسبب تعرضه للقصف.

