“البريقة للنفط” تعلن تعرض مستودع طريق المطار للقصف

المتوسط:

أعربت شركة البريقة لتسويق النفط عن استيائها البالغ وقلقها الشديد من استمرار القصف حول مستودع طريق المطار.

وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي سقوط قذيفة مابين الجسر وسياج محيط المستودع من الناحية الجنوبية الغربية، وهي المنطقة القريبة من مواقع التشغيل وكذلك خزانات الغاز المسال في مستودع طريق المطار بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة دعوتها لجميع الأطراف المتنازعة بالإبتعاد عن منطقة المستودع والخزانات لتجنب الكوارث البيئية والإنسانية والاقتصاد

