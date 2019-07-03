حُجاج الجنوب يجرون الفحص الطبي

قامت “تنسيقية الحجاج بالمنطقة الجنوبية” بالتعاون مع مركز أمراض السكر والغدد الصماء بتنفيذ برنامج الفحص الطبي العام لـ400 حاج من مختلف مدن ومناطق الجنوب.

وتضمن البرنامج إجراء التحاليل اللازمة وتعبئة استبيان الوضع الصحي لكل حاج وتحديد ما يلزمه من أدوية خلال رحلة الحج.

وقالت مديرة الشؤون الطبية بالمركز ابتسام القطعي، إن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن التركيز على مرضى السكري من الحجاج وإعداد كتيب يحتوي التحاليل الخاصة بهم، وحقيبة تحتوي على حافظة لحقن الانسولين اللازمة لكل مريض سكري من الحجاج.

من جهته قال منسق حجاج المنطقة الجنوبية ياسين الزروق، إن حجاج المنطقة الجنوبية خصص لهم فندق “التيسير وأنجم مكة” للإقامة فيهما خلال موسم الحج.

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