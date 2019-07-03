أهالي وأعيان الكفرة يستنكرون “مجزرة غريان” وينددون بالتدخل التركي في ليبيا

الكفرة-العنوان

استنكر أهالي وحكماء وأعيان بلدية الكفرة ما وصفوها بالخيانة والغدر في المجزرة التي طالت جرحى الجيش في مستشفى غريان المركزي.

مجددين في بيان لهم دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وثقتهم في آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، وكل منتسبي القوات المسلحة في البلاد.

وندد الأهالي والحماء والأعيان في بيانهم التدخل التركي في دعم المليشيات الإرهابية وإغراق البلاد في الفوضى ونشر الفتنة بين الليبيين، مطالبين القيادة العامة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على المليشيات أينما وجدت.

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