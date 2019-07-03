بالفيديو..قبيلة المنفه بطبرق تجدد دعمها للجبش الليبي

اكدت قبيلة المنفة بطبرق دعمها المطلق للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام المشير خليفة بالقاسم حفتر فى حربه على الأرهاب و المجموعات المسلحة وتؤيد القبيلة انتصارت الجيش في كل المحاور وبسط سيطرته على بعض المناطق الغربية .

وأكد عمد ومشايخ قبيلة المنفة على دعمهم ومساندتهم للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ولمجلس النواب.