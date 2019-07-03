بالفيديو..قبيلة المنفه بطبرق تجدد دعمها للجبش الليبي

تعليقات
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اسمه اللواء معاش خفتر منين جعلتوة مشير وبعدينروسيا اعلنت انها لا توافق على حفتر كقائد للمتمردين ضد الحكومة الشرعية المعترف بيها دوليا في طربلس
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الحكومة الشرعية الوحيدة هي مجلس النواب الذي اختاره الشعب وليس حكومة الوفاق التي لم يختارها الشعب ، ولم تمنح ثقة البرلمان ، وانتهت ولايتها التي مدتها سنة واحدة فقط ، وأيضا استقال منها أربعة أشخاص وهم الكوني والمجبري والقطراني ولملوم ، وكشفوا لنا مسرحية خطيرة جدا زد على ذلك أن الجيش تكون بنصاب قانوني من مجلس النواب وتولى خليفة حفتر منصب قيادة الجيش بتصويت النواب ، ونال الترقية من قبل رئيس مجلس النواب ، انتهى
يتحرك الجيش بناءا على قرارات مجلس النواب ومنها قرار فك التشكيلات المسلحة سنة 2014 ، والمدهش في الأمر أن حكومة الوفاق التي فرضت على الليبيين من الخارج مأمورة بالعمل على فك المليشيات أيضا لكنها مع الأسف لا تسيطر على شيء في الأرض حتى ان القتال الدائر اليوم لا علاقة لحكومة الوفاق به ، لأنه بين المليشيات وبين الجيش ، وحكومة الوفاق هي واجهة اعلامية فقط
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